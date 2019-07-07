مقتل 3 إرهابيين بضربة للتحالف الدولي في كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​ بـ"مقتل 3 مسلحين من العناصر الإرهابية بضربة جوية نفذها ​التحالف الدولي​، على موقع في منطقة وادي زغيتون غربي ​محافظة كركوك​". من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق من اليوم، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات وهي ​نينوى​ و​صلاح الدين​ و​الأنبار​ امتدادا إلى منطقة الحدود العراقية – السورية.

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