رئيس الوزراء اليوناني الجديد: صفحة مؤلمة تطوى اليوم

أكّد رئيس الوزراء ​اليونان​ي كيرياكوس ميتسوتاكيس النتخب حديثًا، بعد تحقيقه فوزًا واضحًا في ​الانتخابات التشريعية​ اليونانية على تسيبراس أن "صفحة مؤلمة تطوى اليوم".

وكان الزعيم المحافظ قد وعد بـ"إنهاض اليونان بعد مرحلة مؤلمة عاشتها البلاد خلال عهد ​حكومة​ اليساري اليكسيس تسيبراس وحزبه سيريزا".