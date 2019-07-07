رئيس الوزراء اليوناني الجديد: صفحة مؤلمة تطوى اليوم

أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس النتخب حديثًا، بعد تحقيقه فوزًا واضحًا في الانتخابات التشريعية اليونانية على تسيبراس أن "صفحة مؤلمة تطوى اليوم".
وكان الزعيم المحافظ قد وعد بـ"إنهاض اليونان بعد مرحلة مؤلمة عاشتها البلاد خلال عهد حكومة اليساري اليكسيس تسيبراس وحزبه سيريزا".
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