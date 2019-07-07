مقتل 3 مسلحين بضربة للتحالف الدولي في كركوك العراقية

أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بـ"مقتل 3 مسلحين بغارة نفذها التحالف الدولي، على موقع في منطقة وادي زغيتون غربي محافظة كركوك".
وأعلنت الشرطة الاتحادية العراقية أنه "قد نفذ طيران التحالف الدولي ضمن عمليات كركوك، ضربة جوية، شرعت بعدها قوة أمنية بتفتيش المنطقة، وكشفت عن مقتل 3 من العناصر الإرهابية وتدمير الموقع الذين تحصنوا فيه بالكامل.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات وهي نينوى وصلاح الدين والأنبار امتدادا إلى منطقة الحدود العراقية – السورية.
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