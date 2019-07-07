مقتل 3 مسلحين بضربة للتحالف الدولي في كركوك العراقية

أفادت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​ بـ"مقتل 3 مسلحين بغارة نفذها ​التحالف الدولي​، على موقع في منطقة وادي زغيتون غربي محافظة ​كركوك​".

وأعلنت ​الشرطة​ الاتحادية العراقية أنه "قد نفذ طيران التحالف الدولي ضمن عمليات كركوك، ضربة جوية، شرعت بعدها قوة أمنية بتفتيش المنطقة، وكشفت عن مقتل 3 من العناصر الإرهابية وتدمير الموقع الذين تحصنوا فيه بالكامل.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، في وقت سابق، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في ثلاث محافظات وهي ​نينوى​ و​صلاح الدين​ و​الأنبار​ امتدادا إلى منطقة الحدود العراقية – السورية.