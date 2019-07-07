إصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أفراد الشرطة بهجوم كيميائي في مدينة ليستر

نقل عشرة أشخاص إلى ال​مستشفى​ بعد تعرضهم لهجوم كيميائي خارج حانة في مدينة ليستر البريطانية.

وكشفت مصادر محلية أن الهجوم تم برش مادة يُعتقد أنها أمونيا، خلال شجار كبير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 3 من أفراد ​الشرطة​، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى ليستر الملكي.

وأضافت المصادر، بحسب صحيفة إيفنينغ ستاندارد البريطانية، أن مجموعة تحمل مضارب بيسبول حطمت حانة الكريكت في أيلستون، إحدى ضواحي ليستر.

وأكدت المصادر نفسها أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص، بينهم امرأة على خلفية الحادث.