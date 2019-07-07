بويز: لبنان ليس لديه القدرة على إعتراض الطيران الإسرائيلي فوق أراضيه

اعتبر الوزير السابق فارس بويز، في حديث تلفزيوني، أن لبنان ليس لديه القدرة على إعتراض الطيران الإسرائيلي فوق أراضيه، نظراً إلى أن لبنان محروم من الحصول على أي دفاع جوي.
وأشار بويز إلى أن سوريا كانت دائماً تشكو من خرق الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية عبر البقاع الغربي، للوصول إلى دمشق أو التنصت على دمشق، ومن أجل ذلك كانت دائماً تطالب بضمانات وحماية أجوائها، وحتى بالتواجد بشكل أو بآخر هناك.
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