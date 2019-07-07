بويز: لبنان ليس لديه القدرة على إعتراض الطيران الإسرائيلي فوق أراضيه

اعتبر الوزير السابق ​فارس بويز​، في حديث تلفزيوني، أن ​لبنان​ ليس لديه القدرة على إعتراض ​الطيران الإسرائيلي​ فوق أراضيه، نظراً إلى أن لبنان محروم من الحصول على أي دفاع جوي.

وأشار بويز إلى أن ​سوريا​ كانت دائماً تشكو من خرق الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية عبر ​البقاع الغربي​، للوصول إلى دمشق أو التنصت على دمشق، ومن أجل ذلك كانت دائماً تطالب بضمانات وحماية أجوائها، وحتى بالتواجد بشكل أو بآخر هناك.