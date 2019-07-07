آلان عون: الحكومة باتت مرتبطة بمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، إلى أن الحكومة باتت مرتبطة بمعالجة تداعيات حادثة ​قبرشمون​، لا سيما بالنسبة إلى المسار المتعلق بتسليم المطلوبين، لافتاً إلى أننا "لا نريد نقل الواقع المتفجر إلى طاولة مجلس الوزراء".

وأوضح عون أن تأخير موعد جلسة مجلس الوزراء يعود إلى محاولة تفكيك هذا اللغم.