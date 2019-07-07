الجريدة: الحريري أعطى نفسه مهلة لا تتعدى نهاية الاسبوع المقبل لعقد جلسة حكومية

أشارت مصادر متابعة، عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أعطى نفسه مهلة زمنية لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل لعقد جلسة حكومية غير قابلة للانفجار، بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وعبر التواصل مع الأفرقاء كافة، تحضيرا لهذا المناخ الذي يفترض حسر موجة التصعيد.

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