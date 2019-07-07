الجديد: الحريري يتمسك بعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل

أفادت قناة "الجديد" بأن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يتمسك بعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى تواصل حصل بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​.

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