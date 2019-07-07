وفد من جمعية هونين بحث مع خليل إنشاء كيان عقاري خاص بالبلدة

زار وفد من جمعية ​هونين​ الخيرية وفاعليات البلدة، وزير المالية ​علي حسن خليل​، في إطار متابعة الجمعية لملف الجزء المحرر من أراضي البلدة، في حضور رئيس بلدية بني حيان يحيى جابر.

وأعلنت الجمعية أنه تم التباحث خلال اللقاء "بكل الأمور العقارية الخاصة ببلدة هونين"، ونقلت عن خليل اهتمامه بالملف، وتأكيده "السير على الطريق الصحيح لإنشاء كيان عقاري خاص للبلدة"، واعدا بـ"المتابعة اليومية لهذا الملف والعمل حتى إنجازه".