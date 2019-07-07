عطالله يؤكد الإستمرار في العمل على كسر الحواجز بين المواطنين

نفى وزير المهجرين ​غسان عطالله​، في حديث تلفزيوني، وجود مؤامرة على رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة لإسقاط الكونتونات في البلاد، مؤكداً الإستمرار في العمل على كسر الحواجز بين المواطنين.

وفي حين شدد عطالله على أن الإستخفاف بما حصل يوم الأحد الماضي في ​قبرشمون​ أمر غير مقبول، أكد أن المطلوب أن تكون الدولة هي الراعية لكل المواطنين، مشيراً إلى أن الجميع يجب أن يكون تحت سقف المواطنين، على أن يتم تسليم جميع المطلوبين، لافتاً إلى أنه على الدولة أن تقول ما حقيقة ما حصل.

ورداً على التصريح الأخير لجنبلاط على مواقع التواصل الإجماعي، قال: "نحن معك ونضع يدنا بيدك لنمنع أي قطع طريق في أي منطقة من لبنان"، لافتاً إلى أن "هذا الكلام الذي كان يجب ان يقال منذ اليوم الأول".