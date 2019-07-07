مستشار باسيل: زيارة الوزير الى الشمال لم تكن إلا زيارة تعاون وانفتاح وتلاق

أكّد مستشار وزير الخارجية والمغتربين ​أنطوان قسطنطين​ أن "الوزير ​جبران باسيل​ لم يكن لا هو ولا ​التيار الوطني الحر​ في حالة انغلاق مع أي لبناني آخر وبخاصة مع النائب السابق ​سليمان فرنجية​ الذي تربطنا معه ثوابت وطنية أساسية"، مشيرًا إلى أن "هذا لا يلغي في الوقت نفسه طبيعة الصراع السياسي الموجود".

ولفت قسطنطين، في تصريح تلفزيوني، إلى أن "باسيل قصد الإشارة من إهدن الى أنه يمكن أن نختلف سياسيًا مع أي طرف في الوطن ولكن لا يمكن أن نختلف مع أحد على الوطن. ومن له أذنان فليسمع".

وشدد على أن "زيارة باسيل الى ​الشمال​ لم تكن إلا زيارة تعاون وانفتاح وتلاق في زمن لم تعد فيه المناطق مقفلة على أي أحد".