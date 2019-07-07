أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال استقباله وفودا شعبية ورؤساء بلديات ومخاتير، أن "القرار الصادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقائد الشرطة القضائية العميد أسامة عبد الملك والذي يقضي بإقفال مركز السجل العدلي في حلبا لكونه غير مدرج ضمن القانون رقم 17، لن يتم، وسيبقي المركز أبوابه مفتوحة أمام المواطنين من أبناء محافظة عكار".
وأوضح درغام "أنه جرى التنسيق مع المعنيين بهذا الأمر، حيث سيعقد مجلس القيادة إجتماعا يوم غد الاثنين، وسيناقش موضوع السجل العدلي في عكار وواقع المحافظة التي لا يمكن معاملتها على أنها قضاء، كما سيتم الإبقاء أيضا على مركزي بعلبك وكسروان، على أن يتم لاحقا إصدار المرسوم المتعلق بشرعنة هذا المركز وفقا للأطر القانونية والدستورية".
كانت هذه تفاصيل خبر درغام: مركز السجل العدلي في حلبا لن يقفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.