جنبلاط: نحن لسنا قطاع طرق

أكد رئيس الحزب التقدم الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "أننا لسنا قطاع طرق"، مضيفًا: "أكرر، نحن لسنا قطاع طرق لكن يبدو أن البعض لم يفهم".

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