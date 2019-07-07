أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​واشنطن​ ستفرض ​عقوبات​ جديدة على ​إيران​ بسبب إجراءات طهران الأخيرة لتوسيع برنامجها النووي"، كاشفًا أن "ذلك سيؤدي إلى عزلتها أيضًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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