ترامب: على إيران أن تكون أكثر حذرا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على إيران أن تكون أكثر حذراً، مجدداً التعهد بمنعها من الحصول على سلاح نووي، لافتاً إلى أنها تقوم بالكثير من الأعمال السيئة.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن أن "واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إجراءات طهران الأخيرة لتوسيع برنامجها النووي"، كاشفًا أن "ذلك سيؤدي إلى عزلتها أيضًا".
تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد أعلنت أنها باشرت تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى "خلال ستين يوما"، في محاولة للضغط على الأفرقاء الأوروبيين في الاتفاق للايفاء بتعهداتهم.
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