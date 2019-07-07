"شديد الحرارة جنوبًا".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

Advertisements

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 36

العريش 24 33

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 41