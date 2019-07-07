رئيس جهاز حدائق أكتوبر: 10 مليارات جنيه استثمارات العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المهندس أشرف فتحي عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة خلال العام الحالي تبلغ 10 مليارات جنيه.

وأضاف عبدالرازق، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، أنه يتم توجيه هذه الأموال لأنشطة متنوعة ومتعددة منها تنفيذ وحدات سكنية جديدة، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ 83 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق الإسكان الاجتماعي وشقق سكن مصر للإسكان المتوسط.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الأعمال الجارية في المدينة تشمل إلى جانب بناء وحدات جديدة، تنفيذ أعمال صيانة ومد مشبكات مرافق جديدة تشمل وصلات مياه وخطوط صرف صحي ورصف طرق وأعمال الكهرباء وغيرها من المرافق الأخرى.