مصرع شاب في تصادم سيارتين بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

لقي شاب بقرية سوق الثلاثاء في محافظة كفرالشيخ، مصرعه اليوم الأحد، في تصادم سيارتين، عندما كان في طريقه لشراء أثاث شقته مع مجموعة من أهله وأصدقاءه، قبل أيام من زفافه.

وتلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، بتصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز البرلس، بدائرة المركز.

Advertisements

وانتقلت قوة من مركز شرطة البرلس وسيارة إسعاف وتبين مصرع "أ. س." 22 سنة، مقيم بقرية سوق الثلاثاء مركز البرلس، عندما كان في طريقه إلى دمياط لشراء جهاز العرس وأثاث شقته.

وتبين من خلال الفحص أن الشاب كان يقود سيارة عندما صدمته أخرى مسرعة، فلم يتمكن من التحكم في عجلة القيادة، وانقلبت سيارته.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بالبرلس، أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.