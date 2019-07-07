. حظر تطبيق "يوري فتوى" للقرضاوي... هل هي بداية التضييق على تنظيم الاخوان

تواصل الدول الأوروبية إجراءاتها الهادفة إلى محاصرة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين

وكان آخر تلك الإجراءات حظر تطبيق إلكتروني يحتوي على فتاوى تحرض على الكراهية ليوسف القرضاوي مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي.

وطالب أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وزارة الداخلية بمنع تطبيق" يورى فتوي" الذي أصدرته جماعة مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وبإدارة يوسف القرضاوي مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي الممنوع من دخول فرنسا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في مجلس الشيوخ الفرنسي، طالب النواب بحذف التطبيق، وذلك بعد يوم من تبني إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي الخميس قرارا بإجبار محركات البحث على استبعاد خطاب الكراهية عبر الإنترنت خلال 24 ساعة.

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وقرر متجر تطبيقات جوجل الإلكتروني "جوجل بلاي"، في ماي الماضي، حظر التطبيق على الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد"، فيما لم تقم شركة أبل باتخاذ الخطوة نفسها.

وعلقت جوجل على قرار الحظر قائلة: "في الوقت الذي لا نستطيع فيه التعليق على تطبيقات فردية، سنتخذ إجراءات سريعة ضد أي تطبيقات تخالف سياساتنا بمجرد علمنا بذلك، بما في ذلك تلك التطبيقات التي تحتوي على خطاب كراهية".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن التطبيق يحرض بشكل مباشر على الكراهية، عبر أمثلة عديدة أظهرها، ويأتي في وقت باتت فيه محاربة فرنسا لخطاب الكراهية والتطرف أولوية قصوى، بعد أن ضربها الإرهاب مرارا.