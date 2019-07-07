إجراءات جديدة ضد جماعة الإخوان بفرنسا

في خطوة جديدة لاعتبار حركه الإخوان حتي ولو بصفه غير رسمية أنها إرهابية، وتمثل خطرًا علي مستقبل الدولة الفرنسية، اعترض الصحفي ايف مامو، بجريدةلومند الفرنسية خطوات الرئيس الفرنسى الذي يريد من خلالها أعاده تنظيم الإسلام بفرنسا.
كما أكد مامو علي أن الجهة
وأدان الصحفي هذه العملية نظرا لتواجدهم وانتشارهم داخل جمعيات العمل المدني والجمعيات الدينية، المنتشرة طبقا لقانون 1905
والتي تم اختراقها من قبل قطر وتركيا من عهد ساركوزي.
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