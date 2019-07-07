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الطالب وحده المسئول عن رسالة ماچستير تفيد بفساد وزارة الصحة السعودية

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نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيد

الغامدي ، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع
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بحثي في مادة فقط، وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة، ولم يتم عرضها على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة.

وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.

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