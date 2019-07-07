نفت جامعة جدة ما نشرته إحدى الصحف المحلية، اليوم، عن مناقشة رسالة ماجستير عن الفساد بوزارة الصحة، وأن لجنة علمية بالجامعة درست الموضوع.
وأوضح المتحدث باسم الجامعة عبدالمجيدالغامدي ، أن ما تم نشره بعنوان "من يدعم الفساد في القطاع الصحي" بإحدى الصحف المحلية هو مجرد مشروع
وأشار إلى أن من يتحمل مسؤولية المعلومات بداخل ذلك البحث هو من أعده وكتبه ونشره، وهو الطالب نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الطالب وحده المسئول عن رسالة ماچستير تفيد بفساد وزارة الصحة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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