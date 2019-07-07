الإعلام الفرنسي يشيد بكتاب "العاطفة" لساركوزى

ذكرت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، إن الكتاب الجديد للرئيس الفرنسى السابق، نيكولا ساركوزى، نال إعجاب وإقبال الكثير من القراء.
وفى الجمعة الماضية، وقع ساركوزى، نسخة من الكتاب فى عدد من المناطق، وعلى راسها فى مكتبة لامارتين بالدائرة الـ16 الباريسية، والذى وقعفيها على 600 نسخة من كتابه الذى يحمل عنوان "العاطفة"، بالإضافة إلى 450 نسخة فى ستراسبورج.
يروى نيكولا ساركوزى، فى "العاطفة" ذكرياته السياسية والشخصية، وكذلك انضمامه إلى قصر الإليزيه، فى عام 2007، كما
وشمل الكتاب عدد من الروايات مع فرانسوا فيون، الذى كان رئيسًا للوزراء من 2007 إلى 2012، وأيضًا سيجولين رويال، الذى هزمها فى الجولة الثانية والانتخابات الرئاسية عام 2007 .
من ناحية أخرى، حرص ساركوزى فى كتابه على عدم تقييم تصرفات الرئيس الحالى، إيمانويل ماكرون، وقراراته السياسية.
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