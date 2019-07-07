الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للتعامل مع الكوارث الطبيعية

ناشدت الأمم المتحدة، اليوم "الأحد" المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لزيادة قدرات البلدان النامية في التعامل مع ظاهرة الكوارث الطبيعية.
وقالت الممثلة الأممية للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن الأزمة البيئية لم يعد من الممكن اعتبارها مشكلة مستقبلية، بل صارت راهنة وتتطلب الاستثمارات اليوم، لافتة إلى أن الكوارث البيئية تكلف العالم نحو 520 مليار دولار
وأضافت: "نتحدث عن حالة طارئة وأزمة للبيئة، وإذا لم نستطع مواجهة ذلك فإننا لن ننجو، ويتعين علينا
وأوضحت أن العديد من هذه الكوارث يمكن تفاديها بواسطة التنبؤات المبكرة وتحسين البنى التحتية وضمان حصول المواطنين على مصادر المياه في حالات الجفاف، وزيادة اهتمام الحكومات بالمناطق الأكثر تعرضا للخطر.
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