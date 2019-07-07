احتجاز Grace1 يطرح 3 سيناريوهات تنتهي بالمصادرة أو البيع

حدد قانونيون ومختصون دوليون في العقوبات، 3 سناريوهات تطلقها المشاحنات القانونية حول احتجاز ناقلة النفط الإيرانية Grace 1، وهي ناقلة عملاقة قادرة على نقل مليوني برميل من النفط الخام.

وأكد القانونيون وفقا لوكالة بلومبرج، أن سلسلة الأحداث المحتملة أن السفينة أو شحنتها محتجزون لفترة أطول، إذ أنه بمجرد احتجاز السفينة، ستحتاج المحكمة إلى تمديد المدة التي يمكن احتجازها، والتي تبدأ من 72 ساعة، وتم تمديدها الآن إلى 14 يوما وربما تمدد لأكثر من ذلك، بعد ذلك الوقت، يمكن تمديد الفترة مرة أخرى لمدة تصل إلى 90 يوما، وبحلول ذلك الوقت، يمكن للحكومة البريطانية أن تنظر إما في الاحتجاز القانوني على السفينة وشحنتها - المعروفة باسم المصادرة - أو ربما بيعها.

إطلاق سراح

تم احتجاز Grace 1، في الساعات الأولى من يوم 4 يوليو الجاري، لأن سلطات جبل طارق قالت إن لديها أسبابا للاعتقاد بأنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي عن طريق تسليم النفط الخام إلى سورية في انتهاك للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على دمشق.

وجاءت الشحنة من إيران، التي احتجت على الاحتجاز.

وتم إيقاف الناقلة، بينما كانت على بعد 4 كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم رفض إسبانيا التي تؤكد أحقيتها في هذه المنطقة.

ومع وجود السفينة الآن داخل خليج جبل طارق، بالقرب من شاطئ الأراضي البريطانية، هناك سؤال واحد يطرح نفسه: ما هو المطلوب لإطلاق سراح الناقلة.

سلسلة أحداث

استبعدت آنا برادشو، الشريكة في مكتب المحاماة بيترز آند بيترز، والمتخصص في العقوبات، أن تعلن حكومة جبل طارق أنها ارتكبت خطأ وأنها لا تعتقد أن السفينة كانت في الواقع تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي، نظرًا لنقل القوات الخاصة من المملكة المتحدة لتنفيذ عملية الاحتجاز، فضلا عن الاهتمام الدولي اللاحق الذي حظيت به.

أضافت برادشو: أن سلسلة الأحداث المحتملة ستشهد أن السفينة أو شحنتها محتجزون لفترة أطول، مشيرة إلى أن هذه العملية معقدة وقد تستغرق وقتًا طويلا.

توتر شديد

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يتزامن ذلك مع توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، وصل إلى ذروته في 20 يونيو الماضي حين أسقطت طهران طائرة أميركية بدون طيار، زاعمة أنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.

السيناريوهات الثلاثة

تمديد مدة الاحتجاز لأكثر من 14 يوما

تمديد الفترة مرة أخرى لمدة تصل إلى 90 يوما

المصادرة أو البيع

Grace 1

1997 جرى بناؤها

الأولى المحملة بالنفط الإيراني التي تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018

جرى تحميل الناقلة قبالة إيران في أبريل

أبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا