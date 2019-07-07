المهاجرون معاناة من المتوسط إلى الأطلنطي

محاصرون في مراكز اعتقال على الخطوط الأمامية لليبيا، وآخرون على ضفاف نهر ريو جراندي غرب المكسيك. إنهم يغرقون دون أثر - في البحر الأبيض المتوسط ​​أو في المحيط الهادئ أو في المجاري المائية.

نظرًا لتضييق خياراتهم على اليابسة وفي البحر، غالبًا ما يُنظر إلى المهاجرين على أنهم صداع سياسي في البلدان التي يأملون في الوصول إليها وتجاهلهم في البلدان التي يفرون منها.. يعيش معظمهم في طي النسيان، لكن المآسي الأخيرة ركزت الانتباه على المخاطر التي يواجهونها والقيود السياسية التي تكمن وراءها.

قصف الثلاثاء

بلغ عدد المشردين قسريا 71 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عام 2018، وفقًا لتقرير صادر الشهر الماضي عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في أماكن متنوعة مثل تركيا وأوغندا وبنجلاديش وبيرو.. ما زال الكثيرون في حالة تنقل في عام 2019، أو محاصرين مثل الآلاف في ليبيا، حيث أدى قصف الثلاثاء الماضي إلى مقتل 44 مهاجرًا ولاجئًا على الأقل في ضاحية تاجورا بطرابلس.

أزمات الهجرة

اعترض خفر السواحل الليبي معظم الموجودين في تاجورا وغيرها من مراكز الاحتجاز في ليبيا التي أصبحت القوة الحدودية للاتحاد الأوروبي، إذ تحتاج ليبيا إلى الحصول على موافقة 28 حكومة على هجرة اللاجئين، وعلى الرغم من الحديث حول أزمات الهجرة في أوروبا والولايات المتحدة، فإن أكثر من 3 دول تستقبل اللاجئين هي تركيا وباكستان وأوغندا، بينما تأتي ألمانيا في مرتبة بعيدة.

فرصة ثانية

نجا شاب يبلغ من العمر 20 عامًا هرب من الحرب في وطنه في إفريقيا جنوب الصحراء قبل عامين من الغارات الجوية وإطلاق النار من قبل أفراد الميليشيات الذين كانوا يحاولون إبقاء المهاجرين داخل المجمع أو التعذيب مقابل الفدية من قبل المتاجرين وقارب غارق في البحر الأبيض المتوسط.. وهو الآن ينام خارج مركز احتجاز تاجوراء مع مئات المهاجرين الآخرين وينتظر فرصة ثانية للذهاب إلى البحر، فيما تشاهد امرأة حامل على ظهر سفينة وهي غافلة عن الغضب السياسي في البر والبحر.

حل المعاناة

كما حدث في عام 2015 من السوريين والعراقيين والأفغان الذين يتدفقون إلى أوروبا، عادت رسائل التذكير اليومية بمحنة المهاجرين إلى الصفحات الأولى بالصحف الأوروبية.

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وأصبحت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك نقطة اشتعال وسط طموحات الرئيس دونالد ترمب لبناء جدار لمنع المهاجرين، فيما مازال العديد من الأطفال الذين تم القبض عليهم أثناء عبورهم عالقين في مراكز احتجاز غير صحية، كما تم فصل الأطفال عن الوالدين في الحجز. بينما يصف الحقوقيون هذه السياسات بأنها غير إنسانية، بلا قلب وغير أميركية.

ويقول المدافعون عن المهاجرين إنه لا يوجد ما يكفي في بلدان المهاجرين أو بلدان العبور أو المقصد، وأن التعاون الدولي وحده هو الذي يمكن أن يساعد في حل المعاناة.

مناقشة إقليمية

يقول رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فيليبو جراندي: إن مكتبه لديه حوار مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وإذا كانت هناك أي مساعدة يمكننا تقديمها إلى الإدارة الأميركية في التعامل مع هذا الأمر، فإننا على استعداد للقيام بذلك، لكنه دعا إلى مناقشة إقليمية بين بلدان مثل الولايات المتحدة - الوجهة بالنسبة للكثيرين - وكذلك بلد العبور المكسيك، والبلدان الأصلية المضطربة للمهاجرين واللاجئين مثل السلفادور وهندوراس وجواتيمالا.

وأضاف في تصريحات بجنيف: لقد زرت هندوراس وجواتيمالا والسلفادور.. إن العنف الذي تمارسه العصابات، وعجز هذه الحكومات عن حماية مواطنيها، يتسببان في جزء من هذه التدفقات.

اللاجئون

71 مليونا بجميع أنحاء العالم في 2018

3 دول تستقبلهم

يهددهم الغرق والاحتجاز وسوء المعاملة