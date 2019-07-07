مصادر لـ «الاتحاد»: حمدوك الأقرب لرئاسة الحكومة السودانية الجديدة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

قالت مصادر سودانية مطلعة لـ «الاتحاد» إنه من المقرر أن تنهي اللجنة الفنية المشتركة لصياغة نص الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير أعمالها غداً، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق في احتفال يتم الإعداد له في الخرطوم.

وأضافت المصادر أن هناك حرصاً من أعضاء اللجنة المكونة من الطرفين على أن تكون نصوص الاتفاق محكمة، وعلى كتابة كل البنود المتعلقة بهياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، لأنها ستكون ملزمة للطرفين.

وأوضحت أن الاتفاق بعد كتابته سيقدم للوساطة من أجل قراءة أخيرة، ثم يتم التوقيع عليه مباشرة، وتشكيل مجلس السيادة الذي سيؤدي رئيس الوزراء الذي تختاره قوى التغيير القسم أمامه، ثم يقوم باختيار الوزراء من بين الترشيحات التي تقدمها له قوى التغيير.

وأوضحت المصادر أن قوى الحرية والتغيير اختارت الدكتور عبد الله حمدوك لتولي رئاسة مجلس الوزراء. وقالت المصادر إن حمدوك أكد موافقته على تولي المنصب، وأوضحت أن حظوظه كبيرة، ما لم يحدث تغيير.

وحمدوك خبير اقتصادي دولي مرموق، حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر البريطانية، عمل في مواقع دولية مهمة، وشغل منصب كبير الاقتصاديين للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومدير إقليمي في المعهد الدولي للديمقراطية، قبل أن يتم اختياره في الأمم المتحدة كأمين عام للجنة الاقتصادية في أفريقيا.

ومن ناحية أخرى، رحبت الخارجية الأميركية بالاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، ووصفته في بيان لها بالخطوة المهمة إلى الأمام، وقالت: «إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريباً».

وأضافت الخارجية الأميركية «نتطلع إلى الاستئناف الفوري لإمكانية الدخول على الإنترنت، وتأسيس المجلس التشريعي الجديد، والمحاسبة على أعمال القمع العنيف للاحتجاجات».

يأتي ذلك في وقت اعتبرت فيه قيادات في قوى الحرية والتغيير وخبراء ومتخصصون سودانيون في تصريحات لـ «الاتحاد» أن تفكيك دولة الإسلاميين العميقة وأجهزتهم السرية، السبيل لإفشال مخططهم لإرباك الفترة الانتقالية، وإنجاح الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأوضح هؤلاء الخبراء أن الفترة الانتقالية في السودان لن تنجح من دون تفكيك نفوذ الإسلاميين في القطاعات الأمنية والمالية وفي الإعلام والبنوك والشركات الكبيرة. وأضحوا أن هذه معركة ضخمة، وتحتاج إلى مجهود جبار، وتضافر الجهود، وأن يتم ذلك بحكمة، خاصة مع الأجنحة التي تريد إعادة السيطرة على الدولة، والأجنحة التي ستتحرك منهم لإفشال الاتفاق.

ومن جانبه، قال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن الحديث في الاتفاق انحصر على قضايا الأرقام وصلاحيات هياكل الحكم الفوقية، دون الاتفاق على مبادئ تحكم الانتقال الديمقراطي، وتفكيك دولة التمكين، ومبادئ لحل قضايا الحرب والوصول للسلام الشامل، وكذلك الانتقال من الدولة الآحادية إلى الدولة التي تقبل وتحتفي بالتنوع، وأردف: «إن الأمر يستدعي تكوين قيادة لقوى التغيير من مكوناتها كافة لقيادة الفترة الانتقالية، وعلينا التعلم من تجارب الماضي حتى نعبر إلى المستقبل».

«أخبار الساعة»: اتفاق السودان تغليب لثقافة الحوار والتوافق

قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الجمعة، بين المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، يؤسس لمرحلة جديدة في السودان، تنهي حالة التوتر وعدم الثقة التي سيطرت على العلاقة بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية، وتضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء والتنمية، حيث تكمن أهمية هذا الاتفاق، في كونه يعزز الشراكة بين الجانبين، ويؤكد فكرة التكامل بين القوى السياسية والمدنية والمؤسسة العسكرية، في إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية.

وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل للسودان»، أن هذا الاتفاق الذي جاء ثمرة لتغليب ثقافة الحوار والتوافق، إنما يضمن الانتقال السلمي والآمن للسلطة في السودان، وتجاوز العقبات التي يمكن أن تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بنود هذا الاتفاق تستجيب لمطالب الشعب السوداني الشقيق، لاسيما فيما يتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات الوطنية، وتبتعد عن التجاذبات السياسية، وتكون أولويتها الرئيسة هي العمل على تحسين أوضاع الشعب، والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهه، سواء كانت اقتصادية أو أمنية. ولعل ما يعزز التفاؤل بشأن هذا الاتفاق أنه أولاً لا يقصي أياً من مكونات الشعب السوداني، ويشمل مختلف القوى والتيارات السياسية، وهذا في حد ذاته تجسيد لحالة التوافق والإجماع التي يحتاج إليها السودان الآن لعبور التحديات المختلفة التي تواجهه. وثانياً يحظى برعاية الاتحاد الأفريقي وتأييد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهذا عامل مهم في ضمان تنفيذه بنوده المختلفة، وبالشكل الذي يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بهذا الاتفاق، وأعربت عن تطلعها بأن يشكل بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، وهو ما يعبر عن نهج راسخ تتبناه دولة الإمارات في سياستها الخارجية تجاه أشقائها العرب، حيث تقف دوماً بجانبهم في مواجهة التحديات المشتركة؛ بما يحفظ المصالح العربية العليا، ويضمن حق الأجيال العربية الحالية والقادمة في العيش بأمن وسلام واستقرار؛ لأنها تؤمن بأن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة من أمنها واستقرارها.