وزير جزائري سابق ينضم إلى قافلة «الحراش» بتهمة الفساد المالي

محمد إبراهيم (الجزائر)

عادت أخبار الملاحقات القضائية لرموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى صدارة المشهد السياسي، حيث استقبل الجزائريون أمس نبأ وضع النائب جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة السابق، الحبس المؤقت بتهم فساد مالي، إضافة إلى توقيف حسان حمار، رئيس نادي وفاق سطيف، في قضايا نصب وتزوير، والتحقيق معه.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية أمس بإيداع ولد عباس الحبس المؤقت بسجن «الحراش» بالجزائر العاصمة على ذمة اتهامه في قضايا تبديد أموال عامة، وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، والتزوير في وثائق رسمية إبان توليه منصب وزير التضامن الوطني والأسرة.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية لكونه عضواً بمجلس الأمة، ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضي المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومن بين المتهمين في القضية نفسها، عضو مجلس الأمة السعيد بركات، وزير التضامن الوطني الأسبق الذي تنازل هو الآخر عن حصانته البرلمانية لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

ويعد ولد عباس من المقربين من الرئاسة في عهد بوتفليقة، وتولى مناصب وزارية عدة بين عامي 2008 و2010، كما تولى منصب أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يرأسه بوتفليقة بين 2016 وأكتوبر 2018، حين أطاحه معاذ بوشارب.

كما مثل أمس حسان حمار، رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف لاتهامه في قضايا عدة، فيما كشف محاميه إن التهم الموجهة إلى موكله تتمثل في خيانة الأمانة والنصب والتزوير، وذلك في قضية فساد وتلاعب بعقار التعاونية العقارية «أم الحياة».

وكان مجلس قضاء سطيف قد أصدر يوم 12 يونيو الماضي قراراً غيابياً يقضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سطيف شهر نوفمبر 2017 بإدانة رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار بـ 5 سنوات حبساً نافذة وذلك بتهم متعددة على غرار النصب والاحتيال والمشاركة في تبديد أموال مؤسسة خاصة.

وكان رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار قد تم توقيفه مساء أول أمس من أمن ولاية سطيف لتقديمه اليوم للجهات القضائية المختصة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، تمت ملاحقة عدد من رموز نظامه قضائياً، أبرزهم شقيقه السعيد بوتفليقة، والجنرال محمد مدين، الشهير باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، المعروف باسم البشير، بتهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش، إضافة إلى ملاحقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، وعدد من الوزراء والولاة وكبار المسؤولين السابقين والحاليين بتهمة الفساد المالي، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال بتهم الفساد المالي، وأودع عدد منهم قيد الحبس المؤقت في سجن «الحراش» بالجزائر العاصمة، فيما وضع آخرون قيد الرقابة القضائية. من جهة أخرى، أمر عبد القادر قارة بوهدبة، المدير العام للأمن الوطني الجزائري (قائد الشرطة)، أمس، بفتح تحقيق بخصوص فيديو يظهر مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يرجح أنها حدثت الجمعة الماضي.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري إن بوهدبة أمر المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذي يظهر مواجهات مع الشرطة، يرجح أن تعود للجمعة الماضي. وشدد على ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لاتخاذ كل التدابير التي يفرضها القانون.

وبرلمانياً، أقرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس خلو منصب رئيس المجلس، بعد استقالة رئيسه السابق معاذ بوشارب يوم الثلاثاء الماضي. وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه يتعين انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال 15 يوماً على خلو المنصب. وظل الحراك الشعبي يطالب بإقالة بوشارب لمدة 4 شهور، باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة الذي يجب تنحيته، مع الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وسياسياً، أخفقت أحزاب المعارضة الجزائرية في التوصل إلى حل للأزمة السياسية الحالية، حيث خرج منتداها الذي عقدت بمشروع بيان يتضمن شروطها للمشاركة في مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. وحسب مشروع البيان، فإنه تمت مناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بإجراء الحوار الوطني، وتوصلوا إلى ضرورة أن يسير الحوار من طرف هيئة توافقية مستقلة، كما دعوا إلى فتح الحوار لكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لم تساند الدعوة للعهدة الخامسة أو محاولة تمديد العهدة الرابعة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة خلال انتخابات 18 أبريل التي تم إلغاؤها بسبب الرفض الشعبي.

ودعا مشروع البيان إلى ضرورة تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، واتفقوا على حزمة من الإجراءات المتعلقة بإنشائها ومهامها وتشكيلتها، وضرورة استقلاليتها السياسية والإدارية والمالية.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت بن صالح قد دعا يوم الأربعاء الماضي إلى حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة واعتبارية دون مشاركة السلطات أو قيادة الجيش، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.