الجيش العراقي يطلق عملية واسعة لملاحقة «داعش»

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن الجيش العراقي أمس انطلاق عملية عسكرية وصفها بالـ«واسعة» من ثلاث محافظات صوب حدود سوريا، لملاحقة عناصر تنظيم «داعش».

وجاء في بيان للجيش العراقي، الموقع من الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة، أنه «على بركة الله انطلقت صباح أمس المرحلة الأولى من عملية (إرادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية- السورية». وأضاف البيان أن العملية تتم «بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)». كما أشار البيان إلى وجود دعم جوي «من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي»، مشيراً إلى أن العملية تستمر أياماً عدة.

وأشار البيان إلى أن العمليات انطلقت بمشاركة الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري، وبدعم جوي من الجيش العراقي والتحالف الدولي. وقال مصدر عسكري في المكتب الإعلامي لقيادة عمليات صلاح الدين لوكالة فرانس برس، إن «هناك جيوباً من (داعش) في الشمال الغربي والغربي والجنوب الغربي من محافظة صلاح الدين باتجاه محافظتي الأنبار ونينوى»، مضيفاً أن العملية ستستمر «حتى وصول القطعات (القوات) إلى هدفها النهائي». وبحسب المحلل الأمني هشام الهاشمي، فإن العملية الجارية هي «استنزاف الدعم اللوجستي لداعش في ما يقدر بـ23% من مساحة العراق». وأضاف أن القوات الأمنية «تطارد حالياً نحو ألف إرهابي من فلول داعش في مناطق صحراء الحضر وبادية البعاج وجزيرتي راوة والثرثار».

وقبل يومين، أعلن مسؤولون طبيون وشرطيون أن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا 10 في هجوم على مقاتلين في الحشد العشائري بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الهجوم وقع الجمعة شمال مدينة الفلوجة التي تم تحريرها من تنظيم داعش قبل ثلاث سنوات. وكان المقاتلون القتلى أعضاء في قوات الحشد العشائري، وهي قوة سنية في الغالب، شاركت في المعارك ضد «داعش».

وأعلن مسلحو تنظيم «داعش» مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات في الأشهر الماضية، حيث تحول التنظيم إلى تمرد بعد أن فقد الأجزاء الكبيرة من سوريا والعراق التي سيطر عليها في السابق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية نتائج اليوم الأول للعملية. وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان عسكري أن نتائج عملية «إرادة النصر» التي انطلقت فجر أمس بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية السورية أسفرت عن تفتيش عشرات القرى وتدمير أوكار لداعش وتفجير عشرات العبوات الناسفة والعثور على معسكر للتنظيم يحتوي على خيم ومواد تموين وتجهيزات والعثور على قنابل للهاون وملاجئ. وذكر البيان أن العملية ما زالت متواصلة بمشاركة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي بالتعاون مع طيران قوات التحالف الدولي.