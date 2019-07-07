«التحالف» يدمر منصات اطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية

عقيل الحلالي (صنعاء)

قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، في غارات جوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، على مواقع وأهداف تابعة للميليشيات، في محافظتي صعدة وحجة شمال البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية، في صعدة لـ«الاتحاد»، أن مقاتلات التحالف قصفت، صباح أمس، تجمعاً للميليشيات الحوثية في وادي الغول، بالقرب من مركز مديرية كتاف والبٌقع في شمال شرق المحافظة المتاخمة للسعودية، مشيرةً إلى أن القصف أسفر عن تدمير معدات وآليات عسكرية للحوثيين، ومصرع أكثر من 12 مسلحاً، وإصابة آخرين.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على تحركات للميليشيات في منطقة العبارة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 مسلحاً حوثياً وجرح عدد آخرين، حسبما أفاد موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت.

وتشهد محافظة صعدة، وهي معقل الانقلابيين الحوثيين، معارك ميدانية بين الميليشيات والقوات الحكومية في جبهات متفرقة، منذ أواخر عام 2016.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكّر، أمس، أربع غارات على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية عبس بمحافظة حجة.

ودمرت الغارات مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ باليستية للميليشيات الحوثية، وقتلت وأصابت عدداً غير معروف من عناصر الميليشيا.

إلى ذلك، اتهم فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام مباني الأمم المتحدة، لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة، غرب اليمن.

وطالب رئيس الفريق الحكومي في اللجنة، اللواء صغير حمود عزيز، من الجنرال مايكل لوليسجارد، رئيس اللجنة، بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

وقال اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى رئيس اللجنة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوماً على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة، وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح.

وأشار إلى أن الهجوم الحوثي، أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية المتواجدة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام.

وأكد رئيس الفريق الحكومي، أن فريقه طالب في أكثر من مرة البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة، للقيام بدورها في مناطق التماس، حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب، بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين.

وأدت عراقيل حوثية، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية، إلى تعثر استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة، لإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، والتي كان مقرراً عقدها، منتصف الأسبوع الماضي.

ويتمسك الجانب الحكومي بضرورة إصلاح الأخطاء والتجاوزات، التي رافقت تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، حيث أعلن الحوثيون، منتصف مايو الماضي، تنفيذ التزاماتهم، وإعادة انتشار قواتهم من الموانئ بشكل أحادي، وأكدت الأمم المتحدة تنفيذهم للعملية، وهو ما تسبب في مقاطعة الحكومة للبعثة الأممية، وطلب ضمانات من الأمين العام بإعادة تصحيح عملية الانسحاب، وتنفيذ غريفيثس لمهامه وفق القرارات الدولية والمرجعيات.

وينتظر الجانب الحكومي، اللقاء مع كبير المراقبين الدوليين، الجنرال مايكل لوليسغارد، لمعرفة الكيفية التي سيتم بها معالجة تلك الاختلالات، حتى تتمكن اللجنة من استئناف عملها، وفقاً للخطة التي اقترحها لوليسغارد من قبل، ووافق عليها الطرف الحكومي وممثلو الميليشيا. على الصعيد نفسه، دفعت ميليشيات الحوثي، أمس، بتعزيزات قتالية بشرية وآلية إلى الحديدة، حيث واصلت الجماعة المسلحة خروقاتها النارية لاتفاق السلام في المحافظة.

وذكرت مصادر في القوات اليمنية المشتركة بالحديدة، أن ميليشيات الحوثي حشدت المئات من المقاتلين على أطراف مديرية حيس المحررة جنوب محافظة الحديدة، مشيرةً إلى أن الحشود الحوثية معززة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، وتزامن وصولها مع تصعيد الميليشيات لقصفها المدفعي والصاروخي، على مواقع القوات المشتركة ومناطق سكنية في حيس.

كما جددت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، على مواقع عسكرية وأحياء سكنية شرقي مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي المجاورة.