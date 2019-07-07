ترتيبات عسكرية لتحرير مكيراس

عدن (الاتحاد) تجري قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة أبين، وبإسناد التحالف العربي، ترتيبات عسكرية لإطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية مكيراس الاستراتيجية من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأفادت مصادر عسكرية «الاتحاد» بأن ترتيبات متواصلة تجرى في مديرية لودر بمحافظة أبين، تمهيداً للتقدم صوب مناطق مكيراس الفاصلة بين محافظتي أبين والبيضاء، موضحاً أن معسكر القوات المشاركة في تحرير مكيراس شهد إقبالاً كبيراً من أفراد المقاومة الراغبين في الالتحاق بعملية تحرير المديرية والخلاص من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية في مكيراس ستكون خاطفة وسريعة، وجرى التحضير لها بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تحرير مكيراس أسندت للعقيد صالح الشاجري الذي بدأ الترتيبات خلال الأيام الماضية، وتجنيد العشرات من المقاومة الشعبية بشكل نظامي، والتحضير للبدء بالمعارك قريباً.

بدوره، أكد العقيد صالح الشاجري، خلال كلمته للجنود المشاركين في عملية تحرير مكيراس، أن الفترة القادمة ستكون عصيبة على ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسيتم طردهم من كل شبر من أرض الوطن.

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