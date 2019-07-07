معسكرات حوثية جديدة لاستقطاب طلاب المدارس

عدن (الاتحاد) لجأت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً إلى استحداث عدد من المعسكرات التدريبية قرب المدارس التي تشهد مخيمات صيفية في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت مصادر محلية، إن استحداث المعسكرات جاء ضمن التحركات الحوثية للبحث عن مقاتلين جدد للزج بهم في معاركهم الخاسرة، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تقوم باستغلال طلاب المدارس المشاركين في المراكز الصيفية واستقطابهم إلى المعسكرات المستحدثة تمهيداً لإرسالهم لجبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين رفدوا تلك المعسكرات بعشرات المجندين أيضاً ممن تم تجنيدهم من قبل زعماء قبليين موالين لهم في المحويت وعبر حملات التجنيد في المساجد والمرافق الحكومية.

وأشارت إلى أن الميليشيات الانقلابية تستغل تفادي مقاتلات التحالف العربي لاستهداف المنشآت التعليمية والمرافق الحكومية من أجل إقامة المعسكرات التدريبية وتخزين الأسلحة وتحويلها ورشاً لصناعة المتفجرات ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأوضح مصدر تربوي أن الميليشيات حرصت على إقامة وافتتاح أكثر من 30 مخيماً صيفياً في مدارس المحويت، وسخرت لها إمكانيات كبيرة في محاولة منهم لاستقطاب أكبر قدر من الطلاب وإقناعهم للتوجه إلى جبهات القتال.

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