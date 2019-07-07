الإمارات تغيث أسر الشهداء في الضالع

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإغاثية في تقديم العون والمساعدة لأسر الشهداء في مختلف المناطق المحررة، وذلك ضمن برامجها الإنسانية التي أطلقتها منذ اندلاع الأزمة في اليمن الشقيق.

ودشنت فرق التوزيع التابعة للهيئة، بحضور محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح توزيع 1800 سلة غذائية متكاملة لصالح أسر الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الغاشمة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً بحق أبناء الضالع.

وخلال عملية التوزيع قدم محافظ الضالع شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً على كل الجهود التي بذلت وتبذل في سبيل دعم أهالي المحافظة وأسر الشهداء والجرحى على وجه الخصوص، موضحاً أن الهلال الإماراتي دائما سباق في تقديم العون والمساندة لكل الفئات المحتاجة إلى جانب دعمه المشاريع الحيوية في قطاعات خدمية عدة إسناداً لجهود تطبيع الأوضاع واستعادة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الشهداء والجرحى سيف علي أن الحملة الإغاثية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستهدف أسر الشهداء من أبناء الضالع وتسعى إلى التخفيف من سوء أوضاعهم المعيشية، موضحاً أن الأشقاء في دولة الإمارات حريصون على تقديم العون والمساندة لأسر الشهداء والجرحى وتلمس احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم.

بدورهم عبر عدد من المستفيدين من أسر الشهداء عن تقديرهم وشكرهم للفته الكريمة وللمواقف الخيرة لدولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني في إيصال المساعدات إليهم وتلمس احتياجاتهم المعيشية، مشيرين إلى أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في مثل هذه المساعدات التي جاءت للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية عقب فقدان ذويهم في الحرب الظالمة التي تشنها الميليشيات الانقلابية في محافظة الضالع.