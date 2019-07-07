«الوطنية لحقوق الإنسان»: 939 انتهاكاً حوثياً خلال 3 أشهر

عدن (الاتحاد) سجلت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 939 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو الماضي.

وأوضحت اللجنة أن الفرق الميدانية رصدت وحققت في 423 حالة استهداف للمدنيين والمناطق السكنية و297 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و51 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط فيها 82 قتيلاً بينهم أطفال ونساء.

وأشارت اللجنة إلى أنها تمكنت من رصد 28 حالة قتل خارج القانون، و19 واقعة تجنيد أطفال، واستهداف طواقم طبية، و13واقعة تفجير منازل، موضحة أن اللجنة استمعت إلى شهادة 2817 شخصاً.

وذكر البيان أن فريق اللجنة من الأعضاء والمحققين والراصدين زار مديريات صالة والمسراخ في محافظة تعز التي سقط فيها أكثر من 37 مدنيا بين قتيل وجريح أغلبهم من الأطفال خلال شهر يونيو 2019 إثر المقذوفات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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