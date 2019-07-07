منظمة حقوقية: تميم يبدد ثروات قطر على تمويل الإرهاب

القاهرة (مواقع إخبارية)

كشفت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة، أن «نظام الحمدين» أنفق مليارات الدولارات من ثروات الشعب القطري على المنظمات الإرهابية داخل الدول العربية والإسلامية؛ لدعم المتطرفين والمتآمرين على دول المنطقة.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الدوحة تعاني أزمة مالية؛ بسبب استمرار دعم تميم بن حمد للتنظيمات الإرهابية المتطرفة حول العالم، مشيرة إلى ظهور حالة من الشلل التام للقطاعات الاقتصادية نتيجة لسياسة الحمدين الفاشلة.

وقال رئيس المنظمة محمد عبد النعيم، إن قطر دولة منعزلة عن العالم في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن قناة الجزيرة تعمل من دون معايير إعلامية أو ميثاق شرف، وتستخدمها قطر كمنبر سياسي لقلب الحقائق في البلدان العربية.

وأضاف: «الدوحة أصبحت الراعي الرئيس للجماعات الإرهابية والممول الأبرز لأنشطتها، حيث تعمل لتدمير الوطن العربي».

وشدد على أن واحة التطرف وحليفيها نظامي تركيا وإيران من أبرز الدول المساندة للإرهابيين، بينما تعمل الدول العربية على كشف الحقائق بشكل دائم، مطالباً المجتمع الدولي بحسم الأمر، من خلال الوقوف الجاد ضد الدول كافة التي تؤوي الإرهاب وتعمل على تدعيمه.

واستنكر رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، غض المنظمات الحقوقية الدولية الطرف عن الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد شعبه، وضد الدول العربية، ودعمه الإرهاب، وإقدامه على سحب الجنسية من مواطنيه.