بومبيو يتوعد إيران بعقوبات جديدة رداً على انتهاكها الاتفاق النووي

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أنّ إيران ستواجه مزيداً من العقوبات، رداً على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.
وكتب بومبيو على تويتر أنّ "التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات. على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظّر التخصيب (...) إن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديداً أكبر للعالم".
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وقالت إيران في وقت سابق، اليوم، إنها ستباشر تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى "خلال ستين يوماً"، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبية في الاتفاق للتمسك بتعهداتهم، وهو ما أثار ردود فعل دولية منددة بالخطوة الإيرانية.
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