تونس: انتشال 15 جثة لمهاجرين بينهم حامل وطفل

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين لقوا حتفهم، من بين أكثر من 80 مهاجراً كانوا انطلقوا في رحلة سرية نحو السواحل الإيطالية انطلاقاً من سواحل مدينة زوارة الليبية الاثنين الماضي.

وقال رئيس "منظمة الهلال الأحمر" المنجي سليم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المنظمة تلقت حتى الآن 15 جثة من بينها ثلاث جثث لنساء إحداهن كانت حامل بالإضافة إلى جثة طفل صغير.

وعثر صيادون من جرجيس على أربعة من بين المهاجرين أحياء، وهم عالقون في البحر الأربعاء الماضي بعد غرق مركبهم المطاطي.

وتقوم وحدات من الحرس البحري بعمليات تمشيط مستمرة في السواحل الجنوبية أملاً في العثور على ناجين مفقودين.

وقال سليم: "القارب كان يضم 86 مهاجراً عندما انطلق من السواحل الليبية، جرى إنقاذ أربعة توفي من بينهم مهاجر في وقت لاحق بالمستشفى".

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وأضاف سليم أن الرياح على السواحل الجنوبية عطلت اليوم الأحد عمليات التمشيط والبحث. كما أفاد رئيس المنظمة بأنه سيتم عرض الجثث يوم غد الاثنين على التشريح الطبي، مضيفاً أن دفنهم سيكون في مقبرة بمدينة قابس المجاورة على الأرجح.

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وفي مايو الماضي، فُقد على الأقل 70 مهاجراً غير شرعي في السواحل الجنوبية لتونس، فيما نجا 16 آخرون بعد غرق مركب كان يقلهم انطلاقاً من سواحل زوارة الليبية في طريقه إلى السواحل الإيطالية.

وعرفت تونس أسوأ حادثة غرق لمهاجرين في يونيو من العام الماضي، حينما غرق أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي في انقلاب مركب مكتظ بالمهاجرين على بعد أميال من جزيرة قرقنة.