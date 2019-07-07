زلزال عنيف يضرب شرق إندونيسيا.. وتحذير من تسونامي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يوليو 2019 10:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 يوليو 2019 10:10 مساءً - مشاركة

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وقع زلزال بلغت قوته 7.1 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، مساء الأحد، مما دفع السلطات إلي التحذير من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي).

وذكرت وكالة الزلازل الإندونيسية أن الزلزال وقع في البحر على عمق عشرة كيلومترات، مقدرة قواته بـ 7.1 على مقياس ريختر.

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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة، وأنه وقع على بعد 24 كيلومترا من الساحل.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.