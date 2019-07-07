كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. وفاة فتاة قبل مشاركتها في مسابقة لملكات الجمال (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت ملكة جمال أمريكية حتفها في تحطم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التي كانت مقررة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الدولة في بلادها.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبي، أن الحادث أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تقود الطائرة المنكوبة.

وعانت ليك حروقا بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل غولف Ole Miss. وتوفيت بعد نقلها جوا إلى مستشفى في ممفيس.

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وصفتها تقارير إعلامية بأنها "مراهقة معروفة" في المدينة.

وتوجت ليك "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد في أواخر الشهر الجاري.

وشاركت ليك بانتظام في المناسبات الاجتماعية، وقالت إن حلمها أن تصبح طيارة في شركة "فيديكس" لخدمات توصيل البريد السريع حول العالم.

وكانت الفتاة على وشك الالتحاق بدراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي.