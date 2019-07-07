كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق أمريكي بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أول تعليق أمريكي على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن مضي طهران في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزل.