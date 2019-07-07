كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق أمريكي بعد إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في أول تعليق أمريكي على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن مضي طهران في تطوير برنامجها النووي سيعرضها لمزيد من العقوبات والعزل.
ونشر بومبيو اليوم الأحد تغريدة على حسابه في "تيوتر" مفادها: "توسيع إيران الأخير لبرنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات. يجب على الدول استعادة المعيار السابق لبرنامج إيران النووي والمتمثل في منعها من التخصيب".
وأضاف بومبيو أن "نظام إيران المسلح بالأسلحة النووية سيشكل الخطر الأكبر على العالم".