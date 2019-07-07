كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة اليونانية تتقدم على الحزب الحاكم في الانتخابات المبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع أجرته خمس محطات تلفزيونية خاصة لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، تقدم المعارضة المحافظة في اليونان بفارق كبير على حزب سيريزا اليساري الحاكم في الانتخابات المبكرة التي أجريت، اليوم الأحد.

وأعطى الاستطلاع حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ ما بين 38 و42% من الأصوات، مقابل ما بين 26.5 و 30.5% لحزب سيريزا اليساري الذي وصل إلى السلطة عام 2015.