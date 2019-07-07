لحوم فاسدة في مخيم الأطفال في باب بودير في تازة

علم “اليوم 24″، أن وزارة الشباب والرياضة فتحت تحقيقا حول لحوم تفوح منها رائحة كريهة، كانت معدة للطبخ لفائدة أطفال مخيم باب بودير في مدينة تازة، وذلك بناء على شكاية توجهت بها جمعية التنمية للطفولة والشباب إلى مصالح الوزارة.

وحمل ميمون احسياتي، نائب رئيس جمعية التنمية للطفولة والشباب، مسؤولية هذه الفضيحة إلى وزارة الشباب والرياضة، التي أشرفت على الصفقة، والتي من خلالها أعطيت الصلاحية للمسؤول عن التغذية في المخيم المذكور.

وأورد ممثل جمعية التنمية للطفولة، في حديثه مع “اليوم24″، أن لحوما ذات رائحة كريهة قد ضبطت، أول أمس الجمعة، في مطبخ المخيم، كانت معدة لتغذية الأطفال، ما دفعهم إلى التوجه على وجه السرعة إلى رئيس المركز التخييمي، وبحضور المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف المصدر ذاته أن عينة من اللحوم قدمت إلى أحد مختبرات التحليل، كما أخضع أطفال المخيم إلى فحص طبي احترازي.