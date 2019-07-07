بعد غياب دام 20 سنة.. الشاب نصرو يغني في المغرب

بعدما أنهى غيابه عن الساحة الفنية لمدة 20 سنة، يحل الفنان الجزائري الشاب نصرو في المغرب للقاء جمهوره، عبر بوابة مهرجان الراي في وجدة في نسخة 2019.
ويشارك أمير الراي العاطفي، رفقة عدد من نجوم الراي، وآخرين من الأغنية الشبابية، في مهرجان الراي، الذي يمتد من 16 يوليوز الجاري إلى 20 من الشهر ذاته.
نصرو اختارته إدارة المهرجان ليحيي الحفل الختامي لمهرجان الراي في وجدة، نظرا إلى شعبيته الكبيرة في المغرب، حيث إن أغانيه لا تزال منتشرة بين الشباب، خصوصا عشاق موسيقى الراي، على الرغم من غيابه الطويل عن الساحة، إلا أن
وكان الشاب نصرو، الذي حقق شهرة واسعة في الثمانينيات، والتسعينيات، قد غاب عن الساحة الفنية منذ استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينهي الغياب صيف السنة الماضية عبر الظهور في مهرجانات في الجزائر.
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