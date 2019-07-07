على مواقع التواصل.. سخرية من تصريح ضرار حول منتخبي المغرب ومصر

تحول تصريح اللاعب المغربي، نبيل ضرار، حول توقعاته للمنتخب المرشح للفوز بلقب كأس إفريقيا، قبل انطلاق المنافسة، إلى موضوع سخرية واسعة على مواقع التواصل، بعد إقصاء المنتخبين المغربي، والمصري مبكرا من المنافسة القارية.

ورشح ضرار في مقابلة صحفية مع قناة”on sport” المصرية، المنتخبين المغربي، والمصري للفوز باللقب الإفريقي، غير أنهما أقصيا معا من دور الثمن، بشكل غير متوقع.

تصريح ضرار راج كثيرا على مواقع التواصل، منذ إقصاء المنتخب المصري، يوم أمس السبت، بعد خسارته ضد المنتخب الجنوب إفريقي، مع تعليقات تسخر من هذا التوقع الذي انعدمت فرضية تحققه مبكرا، في أول دور من منافسات خروج المغلوب.

وكان المنتخبان المغربي، والمصري مرشحان بقوة للفوز بالنسخة الحالية لكأس إفريقيا، غير أنهما خدلا جماهيرهما بالخروج مبكرا من منافسات “الكان”.