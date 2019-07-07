بالتفاصيل.. 4 أسماء مرشحة لخلافة أبو ريدة في اتحاد الكرة المصري

بدأت وزارة الشباب والرياضة المصرية التفكير في اختيار إحدى الشخصيات البارزة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلفا لهاني أبو ريدة الذي أعلن استقالته مع مجلس إدارته بعد توديع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 0-1 على استاد القاهرة الدولي.



وعلمت "العين الرياضية" من مصادر مقربة من وزارة الشباب الرياضة أنه تم تحديد 4 شخصيات من أجل اختيار بديل لأبو ريدة من بينهم، يتولى تسيير الأمور في اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن الاختيارات انحصرت بين عصام عبدالمنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، فضلا عن خالد عبدالعزيز وطاهر أبو زيد وزيري الرياضة السابقين، ومحمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

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وأشارت إلى أن أشرف صبحي وزير الرياضة يدرس الاستعانة باسم من هؤلاء المرشحين لرئاسة لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة لحين تهيئة الأجواء والتحضير لإقامة انتخابات جديدة وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتابعت المصادر أن الوزير سيفوض اللجنة الثلاثية المكلفة بتسيير شؤون الرياضة والحركة الأولمبية في مصر برئاسة حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بحسم هذا الأمر واختيار بديل مؤقت لأبو ريدة حتى لا تكون هناك أي شبهات لوجود تدخل حكومي في ذلك الأمر.

وكان عصام عبدالمنعم قد تولى رئاسة اتحاد الكرة المصري في ظروف شبيهة عام 2004، عقب فقدان منتخب مصر الأمل في التأهل لكأس العالم 2006 تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ماركو تارديللي.

وقدم عبدالمنعم أحد أكثر مواسم الدوري المصري انتظاما في تاريخه، وتعاقد وقتها مع حسن شحاتة لتدريب الفراعنة، ليقود الفريق لثلاثة تتويجات قارية بكأس الأمم أعوام 2006 و2008 و2010.