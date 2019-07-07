البعثة الأممية لـ"العين الإخبارية": زياراتنا لليبيا هدفها لم الشمل

الأحد 2019/7/7 11:05 مساء بتوقيت أبوظبي

قالت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إن زيارة أعضاء البعثة إلى ليبيا تدعم النسيج الاجتماعي وهدفها لم شمل الليبيين.

والتقى عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، الأحد، بمقر المجلس بمدينة طبرق، نائبة المبعوث الأممي في ليبيا "ستيفاني ويليامز" والوفد المرافق لها.

وأكدت ستيفاني ويليامز، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن اللقاء كان مهما وتضمن تبادلا للآراء، وبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وعلقت "ويليامز" على تكرار هذه الزيارات من قِبل موظفي البعثة بأن ذلك من شأنه دعم السلطات المحلية ودورها في توحيد النسيج الاجتماعي لليبيا.

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ولفتت "ويليامز" إلى دور مجلس النواب في فض النزاع القائم في الغرب الليبي وحل الأزمة السياسية في البلاد، ووصفته بـ"الدور الكبير".

وقالت "ويليامز" إنها تجري جولة لمدة 8 أيام مع زملائها بالبعثة للمنطقة الشرقية بعد افتتاح المكتب الأممي بمدينة بنغازي مؤخرا.

وأوضحت أنها زارت مدن درنة وشحات والبيضاء وطبرق لتعزيز وجود البعثة في هذه المنطقة المهمة ولمّ الشمل بين الليبيين، مؤكدة "نحن هنا لنسمع ونتعلم".

وأردفت "ويليامز": "تعلمت كثيرا في زيارتي إلى المنطقة الشرقية واستمعت لاحتياجات البلديات الأساسية"، مشيرة إلى أن البعثة أدركت أن لديها مهاما كثيرة، وترجو حلها مع الزملاء في المنظمات الدولية المختلفة.

من جانبهم، جدد أعضاء مجلس النواب تأييدهم لعمليات الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة في غرب البلاد، مؤكدين أن المجلس الرئاسي أصبح رهينة المليشيات المسلحة.

وندد النواب الليبيون بالتدخل التركي والقطري، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل لما تمثله تلك الأعمال من انتهاك لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، كما تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

وكانت نائبة المبعوث الأممي في ليبيا التقت، في زيارة لها لمدن الشرق الليبي، عمداء بلدية البيضاء وشحات ودرنة وطبرق لبحث آليات لمّ الشمل وتوحيد الفرقاء وللوقوف على أهم الاحتياجات الأساسية لكل بلدية من أجل دعمها من قِبل البعثة الأممية.