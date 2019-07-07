السودان وإريتريا يبحثان ترتيبات إعادة فتح الحدود

الأحد 2019/7/7 10:25 مساء بتوقيت أبوظبي

بحث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، مع مستشار رئيس إريتريا يماني قبرآب، الترتيبات النهائية لإعادة فتح الحدود المشتركة بين البلدين، بعد أن اتفق الجانبان على ذلك في وقت سابق.



وقال قبرآب، عقب لقائه البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم، "بحثنا كافة الإجراءات المتعلقة بتطوير ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها فتح الحدود لتعزيز التواصل والتبادل بين السودان وإريتريا بما يحقق مصالح شعبي الدولتين".

وأشار المسؤول الإريتري إلى أن الزيارة تأتي في إطار تبادل الزيارات والتشاور المستمر بين البلدين.



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وفي 14 يونيو/حزيران الجاري، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان إريتريا، تلبية لدعوة من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.



وأفضت محادثات الجانبين إلى الاتفاق على إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2018، وتسهيل حركة مواطني الدولتين.



وأكدت مباحثات بين نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" وأفورقي جرت في أسمرا يوم 2 يوليو الجاري، على ضرورة فتح الحدود المشتركة بين البلدين.



وزار وزير خارجية إريتريا عثمان صالح السودان مرتين منذ سقوط نظام عمر البشير، منهياً قطيعة استمرت نحو 18 شهراً بين البلدين.



وتوترت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا في فبراير/شباط 2018، بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود، نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.

