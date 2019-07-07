الان تتابع وزير الخارجية الأمريكي: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 30 دقيقة - 9:59 م, 7 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التوسع الإيراني الأخير في برنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات.

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