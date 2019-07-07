7 قطاعات تشهد مشاريع سعودية لإعادة الحياة لليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع للنهوض بالحياة في اليمن، وتوفير المياه للمناطق التي تعاني عبر توزيع عدد من الصهاريج لنقل المياه من خلال استهداف خطة البرنامج لسبع محافظات جديدة، بما يسهم في تسهيل الحصول على مياه الشرب والري لليمنيين، إضافة إلى توفير عدد من الفرص الوظيفية لهم في عمليات نقل المياه الصالحة للشرب، ومياه الري.

وقدم البرنامج منح المشتقات النفطية في استمرار أعمال محطات توليد الكهرباء في العديد من المحافظات اليمنية، التي كانت تعاني الانقطاع المتكرر نتيجة عدم توفر الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات التوليد.

ودعمت منح المشتقات النفطية السعودية، أعمال البنك المركزي اليمني، مما مكنه من العمل على خفض سعر الدولار مقابل الريال اليمني، الذي شهد انخفاضا في سعر الصرف مقابل الدولار من 750 ريالا للدولار إلى 500 ريال للدولار.

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وضمت المشاريع المنفذة في قطاع الصحة إنشاء مستشفى الغيضة، وإنشاء مركز لغسيل الكلى بالمستشفى مشتملا على الخدمات كافة وبطاقة استيعابية تقدر بـعشرين كرسيا، وتوفير المعدات الطبية الحديثة بمستشفى الجوف الذي يخدم أكثر من 18 ألف مستفيد، ومستشفى سيئون، وبناء مستشفى متكامل الخدمات في جزيرة سقطرى بطاقة استيعابية تقدر بـ50 سريرا، إضافة إلى ما قامت به المملكة من إعادة ترميم وتأهيل مستشفى عدن العام وتزويد مركز القلب بالمستشفى بمعدات طبية حديثة.

وأطلق البرنامج مشروع «اللوازم المدرسية» في قطاع التعليم الهادف إلى توفير المناهج المدرسية وتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتأثيث المدارس الحالية وتحسين الفصول الدراسية وأماكن الخدمات الطلابية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

وبرز من مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية في محافظة المهرة، وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية مشروع زراعة القمح وتزويد المزارعين بالحراثات الزراعية.

وفي قطاع الثروة السمكية قام البرنامج بتنفيذ مشروع تزويد الصيادين بالقوارب والمحركات والمعدات والثلاجات لحفظ الصيد، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للصيادين وينعش الحركة التجارية في هذا القطاع الحيوي.