عملية عسكرية لمطاردة داعش في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الفريق الركن عبدالأمير يارالله نائب قائد العمليات المشتركة في العراق أمس انطلاق عملية عسكرية ضد مقاتلي تنظيم داعش في المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود العراقية - السورية أقصى غرب العراق.

وقال يارالله في بيان صحفي «انطلقت صباح أمس المرحلة الأولى من عملية «إرادة النصر» بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية».

وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة «قطاعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين، وكذلك قطاعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور نينوى وصلاح الدين والجزيرة، وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية أياما عدة.