الحوثيون يستخدمون مباني الأمم المتحدة لعملياتهم الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران خروقاتها الميدانية للهدنة الأممية، وكثفت من عمليات القصف بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع وتمركز قوات الجيش الوطني، عند الأطراف الشرقية، ومديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

واتهم فريق الحكومة اليمنية الشرعية، في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية RCC، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام مباني الأمم المتحدة لاستهداف القوات الحكومية في الحديدة، غرب اليمن، وطالب رئيس الفريق في اللجنة، اللواء صغير عزيز الجنرال مايكل لوليسجارد رئيس لجنة RCC بزيارة المناطق المتضررة من قصف عناصر الميليشيات الانقلابية في المناطق المحررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات المتكررة من قبل الانقلابيين في الحديدة.

وقال اللواء عزيز في رسالة رسمية، وجهها إلى رئيس لجنة RCC إن ميليشيات الحوثي الانقلابية شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات والعربات المدرعة وباستخدام منشآت ومباني الأمم المتحدة كمنصات مدفعية في المدينة على مرأى ومسمع من أعضاء لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، بالإضافة إلى خروقات أخرى للميليشيات بالهجوم على القوات الحكومية في منطقة المثلث ومدينة الصالح.

وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة عشرين آخرين من أفراد القوات الحكومية الموجودة في المناطق المحررة، بحسب الرسالة التي نشرها المركز الإعلامي لوفد حكومة اليمن في مشاورات السلام.

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وأكد أن فريقه طالب في أكثر من مرة البعثة الأممية بتوفير فريق ووسائل مراقبة فعالة للقيام بدورها في مناطق التماس حتى يتم الانتهاء من عملية إعادة الانتشار، وفق اتفاق ستوكهولم، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل، وهو ما يجعل الميليشيات الحوثية تستثمر هذا الغياب بشن هجومها على مواقع القوات الحكومية والمدنيين.

وفي قعطبة شنت ميليشيات الحوثي قصفا عشوائيا على منازل المواطنين والقرى السكنية أدى لمقتل وجرح عدد من المدنيين، فيما أفشلت قوات الجيش اليمني محاولات تسلل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه مواقع الجيش في التباب السود، ومنطقة قهوش، بجبهتي شخب، وباب غلق في مديرية قعطبة، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.

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